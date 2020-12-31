Матвиенко предложила парламентариям РФ и Кубы встретиться на высоком уровне

https://static.news.ru/photo/ad088a34-4c20-11eb-8dfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила в 2021-м организовать российско-кубинскую межпарламентскую встречу на высоком уровне. По её мнению, мероприятие позволит сформировать консолидированную позицию по важным вопросам двусторонних отношений Москвы и Гаваны и международной повестки дня.

Кроме того, считает сенатор, переговоры придадут импульс взаимовыгодному сотрудничеству в долгосрочной перспективе. Она также поздравила законодателей Острова свободы с национальным праздником — Днём освобождения.

Победа революции на Кубе стала началом российско-кубинской дружбы, которая выдержала все испытания, — отметила спикер в своей телеграмме.

У российской экономики достаточный запас прочности, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом. Все национальные проекты по развитию страны будут продолжены, считает замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев. По словам сенатора, власти не намерены отказываться от планов дальнейшего развития и качественных изменений во всех ключевых сферах жизни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Куба предложила России совместно изучать и проводить клиническую апробацию препаратов от COVID-19. Об этом заявил первый замглавы Минздрава РФ Игорь Каграманян. Чиновник добавил, что данную инициативу планируется обсудить на межправительственной российско-кубинской комиссии в Гаване.