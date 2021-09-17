Матвиенко пообещала наказать хакеров за кибератаки на выборы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что при необходимости могут быть введены санкции против стран, с территории которых шли кибератаки в ходе выборов в России. По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, система дистанционного электронного голосования подверглась 19 DDoS-атакам, все они были отражены.

При этом в Минцифры считают, что никакого эффекта атаки на голосование не оказали.

Те DDoS-атаки, которые были, значимого эффекта не оказали. Атаки были такие фокусные, узконаправленные, — заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Глава ведомства добавил, что когда сам сервис ДЭГ не удалось положить, атаки начались на системные сервисы «Госуслуг».

Ранее лидеры КПРФ и ЛДПР оценили выборы в России. Геннадий Зюганов заявил, что избиратель «услышал и поверил» КПРФ. В свою очередь Владимир Жириновский заявил, что его партия сделала всё «на 120%». Политик напомнил, что активисты и члены ЛДПР на 15 автобусах объехали все регионы страны для проведения агитации.