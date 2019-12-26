https://static.news.ru/photo/2f4aec92-27ee-11ea-9ef3-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ примет жёсткие меры в ответ на притеснение российских журналистов в Эстонии. Об этом журналистам заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, если эстонские власти не остановят давление на эстонское бюро радио Sputnik, то ответные меры со стороны России будут «очень чувствительными».

Мы очень надеемся, что Эстония всё-таки остановит эту беспрецедентную неправовую акцию. В противном случае мы точно примем ответные адекватные меры, и они будут жесткими. Потому что больше мирится с подобного рода действиями – притеснением средств массовой информации – недопустимо. Эти меры точно будут очень чувствительными, - заявила спикер Совфеда.

Матвиенко выразила надежду, что эстонские политики, которые принимали подобные решения, всё-таки одумаются и остановятся. По её словам, такие действия «будут накладывать негативный отпечаток на российско-эстонские отношения в целом».

И знаете, что больше всего возмущает? Когда страны, с европейскими ценностями, пропагандируют свободу средств массовой информации и свободу слова на словах, а в действиях они подают очень плохие примеры для других государств как можно бороться со СМИ. Это демократия в кавычках, - подчеркнула она.

Спикер верхней палаты российского парламента назвала историю с давлением на эстонскую редакцию Sputnik «абсолютно постыдной», не имеющей никаких поводов и причин.

Как ранее писал NEWS.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков направил письменные обращения комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру. Сенатор пояснил, что поводом для отправки посланий стало «противоправное давление» на агентство Sputnik и его сотрудников, которое продолжает оказывать Эстония.