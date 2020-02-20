https://static.news.ru/photo/68508c3e-5405-11ea-8e69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleg Gekman/Global Look Press

В Конституции РФ необходимо закрепить понятия о браке как о союзе мужчины и женщины. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам политика, у всех народов, проживающих на территории России, брак — это союз мужчины и женщины.

Мы бы очень хотели, чтобы этот фундамент нашего общества и в будущем никуда не исчез, чтобы и будущие поколения воспринимали брак как союз мужчины и женщины, — цитирует «Политика сегодня» слова Матвиенко.

Именно поэтому эту правку необходимо внести в главный документ страны.

Внести изменения в Основной закон страны президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. Как сообщал NEWS.ru, в тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Как писал NEWS.ru, общероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдёт до майских праздников. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон Павел Крашенинников.