https://static.news.ru/photo/b9a079d0-37a1-11ea-93e1-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию и заявила, что роль парламента должна быть выше.

По её словам, право утверждения главы правительства, его заместителей и министров придаст законодательному органу большую значимость. Кроме того, это повысит ответственность парламентариев.

Матвиенко также согласилась с Путиным в том, что пока необходимость в новой редакции конституции отсутствует. По словам спикера, будет достаточно внести в основной закон отдельные изменения, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что полномочия парламента предложил расширить глава счётной палаты Алексей Кудрин. При этом он отметил, что отечественная система органов власти в целом требует усовершенствования.