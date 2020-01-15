Председатель Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию и заявила, что роль парламента должна быть выше.
По её словам, право утверждения главы правительства, его заместителей и министров придаст законодательному органу большую значимость. Кроме того, это повысит ответственность парламентариев.
Матвиенко также согласилась с Путиным в том, что пока необходимость в новой редакции конституции отсутствует. По словам спикера, будет достаточно внести в основной закон отдельные изменения,
Ранее NEWS.ru писал, что полномочия парламента предложил расширить глава счётной палаты Алексей Кудрин. При этом он отметил, что отечественная система органов власти в целом требует усовершенствования.
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