https://static.news.ru/photo/a4de58f6-6ebe-11ea-a7ea-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поддержала меры экономической поддержки населения и организаций, которые предложил президент Владимир Путин на фоне усугубления эпидемиологической ситуации в России.

Те меры, которые предложены, мне кажется, они очень своевременные и ожидаемые. Это точно смягчит последствия коронавируса для большинства наших граждан, — заявила Матвиенко.

Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки россиян и российских компаний при мировой пандемии коронавируса. Помимо прочего, глава государства объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам.

При этом Путин призвал увеличить комиссию государства при получении гражданами дивидендов с вкладов размером более миллиона рублей, а также сбор при инвестировании в зарубежные активы.