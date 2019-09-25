https://static.news.ru/photo/d610a12c-df67-11e9-9831-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Валентину Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации на новый срок. Других кандидатов на руководящую должность не было.

Кандидатуру политика предложил первый вице-спикер палаты Николай Фёдоров во время первого пленарного заседания Совфеда в осеннюю сессию. Матвиенко поддержали 153 сенатора. Таким образом, сенатор в третий раз подряд заняла пост спикера СФ, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Святенко избрана новым сенатором от Москвы. Представитель столичного парламента избирался путём тайного голосования в ходе первого заседания Мосгордумы нового созыва.