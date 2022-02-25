Матвиенко: ответные санкции Западу подготовлены

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пакет ответных санкций Западу уже подготовлен. Он был разработан с учётом «чувствительных мест» западных стран, сообщает РИА Новости.

Ответные санкции России не обязательно будут зеркальными. Мы знаем чувствительные места западных стран, — сказала Матвиенко.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден объявил о новых санкциях в отношении России в связи с проведением спецоперации в Донбассе. Вашингтон заблокирует счета крупных российских банков, в числе которых ВТБ, «Сбер», Газпромбанк, а также может сократить на 50% импорт высоких технологий в Россию.

Примеру США последовала Канада, которая ввела ограничения против 58 физических и юридических лиц. В их число попали депутаты Госдумы и ряд российских банков.

О присоединении к международным экономическим санкциям в отношении России заявили власти Тайваня, о введении новых ограничений сообщил премьер Японии Фумио Кисида, аналогичное заявление сделал глава правительства Австралии Скотт Моррисон.

Российский сенатор Сергей Цеков заявил, что санкции США и их союзников в отношении России обернутся против них же. По его словам, Россия привыкла к ограничениям и её ими не запугать.