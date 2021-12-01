Матвиенко ответила анекдотом на сообщение об антироссийской риторике

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала сообщения об антироссийской риторике Запада, рассказав на «правительственном часе» шутку, увиденную ею в Интернете. Она гласит, что в отличие от других стран у России нет беженцев, так как в трудные времена русские сразу бегут в военкомат, пишет РИА Новости.

Поэтому пусть наши так называемые партнёры это имеют в виду, — подчеркнула Матвиенко.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО стягивает военную технику к российским рубежам, в то время как на линии соприкосновения в Донбассе появляется всё больше западных инструкторов. По словам министра, всё это создаёт прямую угрозу безопасности России, и если Запад «не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, её подзуживать», то Москве придётся принять необходимые меры для обеспечения безопасности страны.

Лавров также предположил, что Запад давно толкает другие государства на антироссийские действия. В качестве примера он привёл втягивание стран постсоветского пространства в НАТО. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не знает намерений России в отношении Украины, но готовится к вероятности применения Москвой военной силы против республики.