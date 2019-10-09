https://static.news.ru/photo/9f4b8a1e-ea9b-11e9-93a6-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поставила вопрос о целесообразности пребывания в верхней палате парламента некоторых сенаторов. Она подчеркнула, что среди парламентариев есть те, кто не проявляет никакой активности и пропускает пленарные заседания.

Матвиенко заявила, что человек не может называться сенатором, если не задаёт вопросы, не выступает, не докладывает законы и не заступается за свой регион. Кроме того, спикер строго предупредила всех сенаторов о недопустимости прогулов пленарных заседаний и заседаний комитетов.

Она пояснила, что члены Совфеда, пропустившие заседание 9 октября, будут приглашены на беседу. За этим могут последовать и «другие меры», передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что заседания комитетов ООН должны быть перенесены в Вену или Женеву, если США не прекратят отказывать членам международных делегаций в американских визах. Об этом сообщила Матвиенко.