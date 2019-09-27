https://static.news.ru/photo/612e7760-e11c-11e9-9a8e-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Шансов на улучшение российско-американских отношений до выборов президента США в 2020 году нет. До завершения избирательной кампании градус русофобии в Соединённых Штатах, как и острота политической борьбы, будут только нарастать, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что двустороннее взаимодействие стран стало заложником внутреннего противостояния в США. В этой же плоскости, по мнению сенатора, следует рассматривать и публикацию стенограммы разговора главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Произошедшее она назвала «реальной охотой на ведьм, в ходе которой Трампа вяжут по рукам и ногам».

Во внутриполитическую американскую борьбу Штаты втягивают другие государства, подставляя их и дискредитируя себя. Это, конечно, уже запредельная история, — отметила спикер верхней палаты в интервью РИА Новости .

Матвиенко напомнила, что оппоненты Трампа пытаются объявить импичмент с самого начала его президентства. И они, уверена политик, «не успокоятся», потому как в этой борьбе «важнее не результат, а то, как они „пылят“ вокруг этой истории».

Ранее, как писал News.ru, администрация Белого дома обнародовала стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Ещё до публикации он стал поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Соединённых Штатов. Как следует из документа, лидер Украины пообещал своему американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители Демократической партии в американском Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.