https://static.news.ru/photo/0380d9a2-62d9-11ea-b35c-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценила идею об отмене ограничения на участие Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году.

Предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков спикер назвала «очень своевременным». По её словам, вопрос о том, что будет со страной после 2024 года, в последнее время обсуждается с большой тревогой. Инициатива Терешковой «всех успокоит, поставит все точки над i».

Матвиенко добавила, что при желании Путин мог бы остаться у власти и с помощью других законных способов, без внесения изменений в Конституцию России.

В данном случае предложен честный и прямой путь, — цитирует главу Совфеда «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Путин назвал допустимым обнуление президентских сроков, но попросил Конституционный суд оценить данную меру с точки зрения противоречий основному закону страны.