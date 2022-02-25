Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила цель военной операции РФ на Украине. По её словам, только так можно было остановить развязанную Киевом братоубийственную войну, пишет РИА Новости.

Россия объявила специальную военную операцию, чтобы понудить к миру Украину, остановить идущую активнейшим образом её милитаризацию. Нам просто не оставили другого выбора, — сказала она.

Матвиенко выразила мнение, что таким образом Россия помогает сохранить мир и жизни людей. Спикер Совфеда напомнила, что со стороны РФ были предприняты неоднократные попытки мирным путём урегулировать конфликт на Донбассе, однако Киев совместно с западными партнёрами выбрал другой путь.

Они усилили вооружённые действия и в последнее время, к сожалению, активизировали обстрелы с применением тяжёлой артиллерии, миномётов, гранатомётов и танков. Есть жертвы среди мирного населения, — добавила она.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.