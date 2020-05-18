Матвиенко обозначила позицию РФ по ликвидации ВОЗ

https://static.news.ru/photo/0dfcbacc-98fd-11ea-a74f-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва не видит оснований для проведения расследования в отношении Всемирной организации здравоохранения по поводу работы ведомства во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она добавила, что Россия выступает против ликвидации ВОЗ, так как альтернативы данной структуре не существует, пишет «Интерфакс».

Сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством, — рассказала Матвиенко.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемией вспышку COVID-19, начавшуюся в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,8 млн человек, более 316 тысяч скончались. В России выявили 290 678 пациентов, умерли 2 722 гражданина, поправились 70 209.

15 апреля Белый дом принял решение о приостановке отчислений в организацию. Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп тогда заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Он отметил, что ведомство способствовало «дезинформации» КНР о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские власти скрыли достоверные данные о COVID-19 и позволили туристам разнести болезнь по всему миру. Об этом заявил советник президента США Питер Наварро. По его словам, нулевой пациент появился в Ухани в ноябре 2019 года.