Матвиенко обозначила позицию РФ по ликвидации ВОЗ

Москва не видит оснований для проведения расследования в отношении Всемирной организации здравоохранения по поводу работы ведомства во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она добавила, что Россия выступает против ликвидации ВОЗ, так как альтернативы данной структуре не существует,
Сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством, — рассказала Матвиенко.
11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемией вспышку COVID-19, начавшуюся в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,8 млн человек, более 316 тысяч скончались. В России выявили 290 678 пациентов, умерли 2 722 гражданина, поправились 70 209.
15 апреля Белый дом принял решение о приостановке отчислений в организацию. Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп тогда заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Он отметил, что ведомство способствовало «дезинформации» КНР о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире.
Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские власти скрыли достоверные данные о COVID-19 и позволили туристам разнести болезнь по всему миру. Об этом заявил советник президента США Питер Наварро. По его словам, нулевой пациент появился в Ухани в ноябре 2019 года.
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