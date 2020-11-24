Матвиенко о госаппарате: реформа назрела давно, тучные годы уже позади

В России уже давно назрела необходимость проведения административной реформы, которую недавно анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. Различные ведомства дублируют функции и полномочия друг друга, необходимо навести порядок, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Во главу угла, на мой взгляд, должна ставиться эффективность государственного управления, управления в самом широком смысле, и повышение коэффициента полезного действия. Необходимо убрать дублирование функций и полномочий, — сказала Матвиенко.
Она добавила, что необходимость реформы вызвана не только дублированием функций, но множеством изменений, произошедших в последнее время. На них должны быть даны «адекватные ответы», заметила она. В частности, государству на фоне пандемии нужно оптимизировать траты.
Мы хорошо понимаем, что тучные годы остались позади и сегодня вопрос более рационального расходования средств является крайне важным. Реализуя максимально эффективную модель управления, мы можем этого добиться, — сказала спикер Совета Федерации.
В госаппарате России, по её словам, есть ведомства, которые выполняют функции дублёров и посредников для перекачивания бюджетных денег.
Как сообщал NEWS.ru, 23 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что правительство оптимизирует систему институтов развития. Он подчеркнул, что восемь институтов развития будут ликвидированы, а их функции будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.
В частности, под управление ВЭБ.РФ будут переданы Корпорация МСП, Российский экспортный центр (РЭЦ), ЭСКАР и «Роснано». Российская венчурная компания перейдёт под руководство РФПИ. При этом планируется объединить МСП-Банк и госкомпанию ДОМ.РФ.