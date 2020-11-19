Матвиенко: Россия готова напомнить миру о решениях Нюрнбергского трибунала

https://static.news.ru/photo/81207e0a-2b04-11eb-a139-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Нюрнбергский процесс оправдал все ожидания времени, и Россия готова напомнить миру о решениях Международного военного трибунала, учреждённого странами антигитлеровской коалиции. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Время показало: Нюрнбергский процесс оправдал все ожидания. Оправдал, прежде всего, в главном — в бескомпромиссном осуждении нацизма, национал-социализма во всех ипостасях и проявлениях. Решения трибунала во многом создали новую правовую и политическую реальность. Неприятие агрессии, диктата, экстремизма, тоталитаризма, подавления прав и свобод человека — то есть всё, что сейчас является неотъемлемым элементом международного права, современного мирового порядка, стало таковым благодаря Нюрнбергу, — написала сенатор в своём блоге, посвящённом 75-летию начала Нюрнбергского процесса, на сайте Совфеда.

Матвиенко напомнила, что трибунал распространил правовую ответственность не только на тех, кто отдавал преступные приказы, но и на их исполнителей, а также отменил срок давности за преступления против человечности.

И никакими обстоятельствами, никакими идеалистическими лозунгами нельзя оправдывать осознанный выбор стороны зла. Я бы назвала это аксиомой Нюрнберга. Из неё происходит вся система координат, все законы последующего развития общества. И её невозможно опровергнуть, — подчеркнула она.

Спикер СФ с сожалением отметила, что 75 лет спустя в некоторых странах не просто начинается, а уже вовсю и неприкрыто идёт героизация пособников нацистов. По её мнению, на это явление нельзя не реагировать, а отстраняться от факта его существования — безнравственно. Сенатор обратила внимание, что в ряде стран, в том числе Восточной Европы, на постсоветском пространстве, наращивают активность различные радикальные, экстремистские организации, в том числе неонацистского толка.

Процесс этот приобретает масштабы вызова, игнорирование которого чревато серьёзными проблемами. Мы не должны забывать уроков истории, — подчеркнула она.

Матвиенко также выразила уверенность, что государства, народы обязаны активно, твёрдо, сообща противостоять любым попыткам исказить правду, память о Второй мировой войне, принизить, скрыть значение Нюрнбергского суда, поставить под сомнение справедливость его решений. По её словам, у России было и будет особое отношение к итогам Нюрнберга и страна всегда готова напоминать миру об уроках Нюрнберга.

Ранее NEWS.ru писал, что глава РФ Владимир Путин намеревался записать видеообращение для участников международного научного практического форума «Уроки Нюрнберга», приуроченного к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.