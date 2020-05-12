Матвиенко не нашла популизма в озвученных Путиным мерах поддержки граждан

https://static.news.ru/photo/a27eddf4-9459-11ea-9ff0-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала меры поддержки россиян, предложенные президентом России Владимиром Путиным, как выверенные и осуществимые.

Все перечисленные президентом меры без малейшего налёта популизма, они выверенные, адресные, просчитанные и потому безусловно осуществимы, — сказала сенатор журналистам.

В связи с этим Матвиенко обратила особое внимание на их оперативное исполнение. По её словам, в этих условиях в разы возрастает ответственность как федеральных так и региональных и муниципальных органов власти.

Очевидно, что наш общий успех зависит сегодня от профессионализма, отвественности, энергии руководителей всех уровней. И я бы сказала даже от их мужества, умения не пасовать перед трудностями, — сказала она.

11 мая президент РФ Путин анонсировал меры господдержки, направленные на прямую помощь гражданам с детьми. Он предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком (с 3375 рублей до 6751 рубля) и расширить круг получателей выплат для детей до трёх лет. Кроме того, с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с 3 до 16 лет.

Большинство интернет-пользователей возмутились возрастными рамками. Они не понимают, почему 16-летние и 17-летние подростки не могут рассчитывать на помощь государства. При этом некоторые выразили своё возмущение из-за суммы. По их словам, 3000 рублей не помогут прожить целой семье.

Ранее NEWS.ru писал, что портал государственных услуг не выдержал огромного количества обращений россиян за материальной помощью после телеобращения Путина.