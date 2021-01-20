Матвиенко не исключила вмешательства из-за рубежа в думские выборы

https://static.news.ru/photo/8df2d306-5b1c-11eb-a51d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает вмешательства извне в выборы в Госдуму, которые пройдут в этом году. Об этом она заявила в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

К выборам российское общество подходит сплочённым, ясно понимающим свои цели и приоритеты. Но, к сожалению, мы не можем исключать попыток вмешательства внешних сил в избирательный процесс. Это реальный вызов сегодняшнего дня, которому мы обязаны противостоять, — цитирует ТАСС Матвиенко.

Она также подчеркнула важность пресечения любых провокаций и напомнила, что временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ будет анализировать обстановку вокруг будущих выборов и в единый день голосования.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и их союзники по НАТО попытаются вмешаться в избирательную кампанию в Государственную думу. По его мнению, властям важно, чтобы выборы прошли открыто, конкурентно и легитимно, чтобы они соответствовали национальному законодательству. При этом Володин отметил необходимость недопущения иностранного вмешательства в избирательную кампанию в России.

Как сообщал NEWS.ru, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, как закон о признании физических лиц иностранными агентами скажется на наблюдении за выборами в Госдуму. Он назвал закон «ударом по наблюдению за выборами», отметив, что многие постоянные участники наблюдательных комиссий попали по новому законодательству под определение «иностранный агент».