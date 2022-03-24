Матвиенко назвала условие встречи Путина с Зеленским

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила встречу президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как сообщила она в интервью телеканалу CCTV, такая встреча будет возможна только при условии предварительной выработки договорённостей между двумя странами.

(Встреча будет возможна), когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой и (выработают) какой-то итоговый документ, который должен быть. А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата — ради чего тогда проводить эти встречи? — отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что встреча должна тоже дать результаты, для этого они готовятся, «это не просто встретились, ни о чём поговорили».

В настоящее время прошло три раунда переговоров между Россией и Украиной. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии и продолжался пять часов. Вторая встреча прошла в Беловежской Пуще 3 марта, а 7 марта делегации общались в Брестской области. В настоящее время переговорщики общаются в ежедневном режиме в формате видеосвязи.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее он заявил, что нейтральный статус Украины и её невступление в НАТО стали темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции, находясь таким образом «на полпути» по вопросу демилитаризации Украины в рамках переговорного процесса.