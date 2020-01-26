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Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко отреагировала на статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

У тех, кто позволяет себе такую кощунственную роль, должно быть одновременно отказали и разум, и совесть, и память. Это оскорбление не только наших ветеранов, 600 тысяч солдат и офицеров, сложивших свои головы за освобождение Польши, но и настоящих польских патриотов, — говорит политик.

Она также отметила, что Россия всегда выступала, и будет выступать ярым противником антисемитизма, религиозной вражды и ненависти.

Это наша принципиальная позиция, от которой мы никогда не отступим, — подчеркнула Матвиенко.

Также председатель Совфеда напомнила, что именно СССР «сломал хребет» Гитлеровской Германии, а прямая обязанность России сохранить правду о событиях тех лет.

Как ранее писал NEWS.ru, статью премьера Польши назвали «манипуляцией в политических целях». Также в ней рассмотрели антироссийские настроения.