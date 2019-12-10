https://static.news.ru/photo/c613922e-1b4a-11ea-8f0b-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила искренние соболезнования родным и близким бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Ушел из жизни известный политический деятель, опытный, энергичный руководитель и организатор, принимавший самое активное участие в жизни страны. На всех занимаемых должностях он проявлял свои высокие деловые качества — трудолюбие, ответственность, инициативность, — написала спикер верхней палаты парламента в высшей правительственной телеграмме, направленной спикером в адрес столичной мэрии.

По словам Матвиенко, Юрий Лужков прошёл «долгий путь, насыщенный многогранной работой». Сенатор напомнила, что он возглавил Москву в непростое время, но «смог многое сделать для развития столицы и благополучия москвичей».

Юрия Михайловича ценила как человека, который всегда старался приносить практическую пользу людям, — добавила она.

Ранее NEWS.ru писал, что шурин Лужкова Виктор Батурин рассказал, что видел последний раз бывшего мэра в субботу. По его словам, политик выглядел отлично.