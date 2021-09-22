Матвиенко: электронное голосование могут ввести на выборах президента

Электронное голосование может быть введено на президентских выборах 2024 года уже по всей стране. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, напомнив, что в этом году электронное голосование проводилось в нескольких регионах, а впереди ещё две электоральные кампании, передаёт РИА Новости.

Перед выборами президента РФ ещё две электоральные кампании. Посмотрим, как будет поставлен этот процесс, — цитирует её агентство.

Матвиенко выразила надежду, что эта система будет налажена и позволит «на всех уровнях выборов использовать электронное голосование». По её словам, оснований утверждать, что были нарушения, которые могли повлиять на итоги голосования, нет.

В столице после обработки 100% бюллетеней единороссы победили в 13 из 15 одномандатных округов. При этом в предыдущей публикации ЦИК, которая не включала данные по электронному голосованию, в 12 округах лидировали оппозиционные политики, среди которых семь представителей КПРФ.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, заявил, что техническая группа пересчитает результаты онлайн-голосования в Москве к 27 сентября. По его словам, эти данные будут выложены в открытый доступ и ознакомиться с ними сможет любой желающий.

При этом зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что вопрос о пересчёте результатов онлайн-голосования в Москве нельзя поставить. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчёт невозможен.