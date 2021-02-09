Матвиенко дала характеристику Лаврову

https://static.news.ru/photo/60f32090-6b84-11eb-9a91-96000091f725_660.jpg Фото: council.gov.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова классическим дипломатом, который бьётся за Россию.

В Российской Федерации 10 февраля отмечается День дипломатического работника. Он был учреждён указом президента 31 октября 2002 года. Выбор даты праздника связан с историей возникновения первого внешнеполитического ведомства РФ — Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года.

Валентина Матвиенко поздравила коллег с праздником и пообещала передать поздравления сенаторов Сергею Лаврову.

Поздравляю от имени Совета Федерации главу МИД Сергея Лаврова, классического дипломата, который бьётся за Россию не покладая рук, — цитирует РИА Новости спикера.

Она поблагодарила работников дипломатического корпуса за работу по защите национальных интересов страны.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия является одним из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства. Об этом глава ведомства рассказал в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника. Он также обозначил ключевые задачи российской дипломатической службы. Среди них он назвал комплексное обустройство «евразийского дома», содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов. Лавров добавил, что ведомство продолжит делать всё необходимое для защиты прав и интересов россиян за рубежом, писал NEWS.ru.