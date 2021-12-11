Математики просят отложить конгресс до освобождения Азата Мифтахова

64 российских математика написали письмо в Исполнительный комитет Международного математического союза, посвященное их коллеге — аспиранту МГУ им. Ломоносова Азату Мифтахову, арестованному по обвинению в хулиганстве (разбил окно местного офиса «Единой России») на шесть лет и отбывающему наказание в колонии общего режима. Ученые просят отложить Международный математический конгресс, который должен состояться летом 2022 года в Санкт- Петербурге, до 5 декабря 2023 года — момента, когда закончится срок заключения Азата, ставшего жертвой преследований со стороны авторитарного режима. В обращении подчеркивается, что основные ценности Международной математической организации — это научная свобода и политический нейтралитет, об этом информирует «Троицкий вариант».

Факты не оставляют никаких сомнений в политической мотивации его преследования. Есть объективные свидетельства того, что Азат и другие узники подвергались пыткам, чтобы склонить их к самооговору, — говорится в письме.

Кроме того, в сообщении утверждается, что это не единичный случай. В список российских ученых, арестованных ФСБ по обвинению в шпионаже и государственной измене, входят Валерий Митько, Валерий Голубкин, Виктор Кудрявцев (умер 29 апреля 2021 года), и многие другие ученые-математики. Письмо в защиту Азата Мифтахова подписали более 300 математиков разных стран мира. IMU предложил правительству России дать ему возможность закончить аспирантуру во Франции. Российские ученые считают, что только жесткие меры могут заставить правительство РФ реагировать на сложившуюся недопустимую ситуацию в нашем обществе по отношению к инакомыслящим ученым.

Ранее сообщалось о решении Головинского суда продлить арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову до 4 марта 2021 года. При этом основная часть разбирательства была отложена до 4 декабря из-за занятости одного из адвокатов в другом процессе.