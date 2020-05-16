В среде политтехнологов зреют прорывные идеи превратить медицинские защитные маски, которые, похоже, надолго входят в наш обиход, в активный политический носитель. И, таким образом, пополнить ставший давно банальным пропагандистский арсенал, традиционно состоящий из дорогостоящих мобильных платформ, билбордов, транспарантов, мало кем читаемых листовок. И, внимание, — из бейсболок, шарфиков, кепочек, которые ЛДПР, к примеру, любит раздавать на своих митингах и книжных выставках, снабжая эти предметы гардероба собственным логотипом-аббревиатурой. Но кепочки с бейсболками могут быть сразу отправлены в дальний угол шкафа с одеждой.

А вот маски — другое дело. Во многих городах их ношение объявлено обязательным. Диссидент, появившийся в общественном месте или транспорте с открытым лицом, подлежит отныне общественному порицанию и крупному штрафу. Более того, пророки от медицины предсказывают нам уже будущей осенью вторую волну эпидемии. Так что, маски, без сомнения, будут таким же обязательным атрибутом сознательного россиянина, как галстук или зонтик.

А раз так, то грех смотреть на то, как на чёрной марле маски какие-то дилетанты рисуют череп с костями или длинные кошачьи усы. Не выдерживают рациональной критики и планы некоторых гламурных дам полусвета наладить конвейерный выпуск масочек, украшенных разного рода признаками высшего богемного общества — типа стразов или золотошвейных узоров.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А вот действительно превратить маски в политическую агитационную платформу — это та самая плодотворная идея, которой ныне так не достаёт отрядам политтехнологов. Ведь если все вокруг на 90% будут постоянно обряжены в маски или разного рода респираторы, то куда вы ни бросите взор, он неизменно упрётся в очередное лицо, скрытое за слоем марли и угольным фильтром. И, понятно, в таком бытовом контексте да ещё на фоне нарушенных самоизоляцией традиционных коммуникативных связей именно маски смогут не только уменьшить вероятность инфицирования, но и стимулировать рост политической активности, стать самыми распространёнными средствами пропаганды.

Собственно, не надо обладать очень яркой фантазией для того, чтобы представить улицы, заполненные спешащими по своим делам нашими соотечественниками, на масках которых напечатаны серп и молот, профиль двигающегося медведя, зелёное яблоко с игривым хвостиком, символы либерал-демократов или справедливороссов. Кто-то предпочтёт патриотический, но нейтральный принт триколора, подчеркнув свою активность, но, не выказав открытого предпочтения какой-то из партийных структур или движений.

Возникает естественный вопрос: отчего это россияне решат стать партийными пропагандистами? Понятно, что просто так никого за исключением кадровых депутатов и партийных аппаратчиков в обязательном порядке носить партийно брендированные маски не заставишь. Но есть один нюанс.

Масок всем, вышедшим из анабиоза самоизоляции, потребуется много. Работающим, как минимум, по две на день. Иначе ни о какой эффективной защите от всепроникающего вируса и говорить не приходится. А стоят они немало, и цена их существенно пока не снижается. Недаром говорят, что сейчас печатать автоматами маски — это всё равно, что печатать ассигнации. А партии вполне могут за счёт своих бюджетов начать раздавать средства защиты со своими символами бесплатно, достаточно только прийти, например, на их митинг. В результате и массовка соберётся перед трибуной, и символы партий украсят миллионы лиц. А фракции, вложившись в маски, ещё и сэкономят на неэффективной газетной рекламе или тех же билбордах.

Главное, чтобы пандемийное напряжение в обществе не спадало, как минимум, до единого дня голосования 13 сентября.