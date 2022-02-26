Mash: Жириновского перевели на ИВЛ

Telegram-канал Mash сообщил, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского перевели на ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В сообщении говорится, что в последнее время его состояние сильно ухудшилось.

Медики установили ему трубку в горло и перевели на аппарат жизнеобеспечения. Для полного перехода на ИВЛ врачи ввели его в состояние медикаментозной комы. В последнее время состояние здоровья Владимира Вольфовича ухудшалось, — уточняется в сообщении.

Добавляется, что в последнее время политику было тяжело самостоятельно говорить и дышать. По данным Mash, лёгкие Жириновского переставали работать.

15 февраля зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что Жириновский продолжает руководить партией, а состояние его здоровья стабильное. Он добавил, что фракция осуждает любые слухи и домыслы о тяжёлом состоянии лидера ЛДПР, и призвал СМИ прекратить публиковать ложную информацию.

Замглавы фракции Ярослав Нилов ранее заявил, что Жириновский идёт на поправку, но ему ещё требуется медицинское наблюдение. О том, что лидер ЛДПР поправляется, сообщил и глава КПРФ Геннадий Зюганов.