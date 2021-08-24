«Марш натовских солдат»: Захарова высказалась о Дне независимости Украины

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала проведение Дня независимости на Украине. По словам дипломата, в течение одного часа из страны пришли «четыре фантастические новости», после которых можно и не анализировать итоги независимости страны, написала Захарова в Telegram-канале.

День независимости Украина отметила маршем натовских солдат по своей столице, — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Над Киевом пролетали самолёты Великобритании, которые сопровождались украинскими лайнерами. Именно они окрасили небо в цвета украинского флага.

К тому же стало известно, что якобы угнанный, по заявлению властей, украинский самолёт в Афганистане, был «выкуплен» местными состоятельными беженцами. Воздушное судно отвезло пассажиров в Иран, а после Тегеран заявил, что самолёт «вовсе не украинский».

Зеленский сообщил, что украинские власти начинают процесс возвращения праха выдающихся украинцев, которые были погребены в других странах, — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что Украина обрела независимость по итогам политического решения, а не в результате борьбы националистического движения под руководством Степана Бандеры и Симона Петлюры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.