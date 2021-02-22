Мария Захарова заявила об унижении Евросоюза

https://static.news.ru/photo/cdbf4cfa-7690-11eb-aa24-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Европейский союз унижают навязыванием политического курса извне, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, подобная ситуация вредит и ЕС, и России, так как ЕС являлся активным партнёром Москвы в торговле, развитии гуманитарных связей и энергетике.

Мы всё время пытаемся как-то разобрать сиюминутную ситуацию по деталям, мне кажется, надо смотреть хотя бы на пару шагов вперёд. На наших глазах происходит унижение Евросоюза, унижение значительной части Европы теми, кто навязывает им интересы, которые не соответствуют национальным интересам народов этих стран, — заявила дипломат в эфире Первого канала.

Накануне верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что ЕС должен сохранить ограниченное взаимодействие с РФ. Он добавил, что ЕС должен продолжать контактировать с Москвой по таким вопросам, как иранское «ядерное досье» или изменение климата. Дипломат признал, что Европа нуждается в энергоресурсах, поставляемых из России. Глава дипкорпуса ЕС добавил, что вопросы взаимодействия с РФ будут обсуждаться на саммите Евросоюза в марте 2021 года.

7 февраля после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Боррель указал на отдаление Москвы от Евросоюза. Он пояснил, что сделал такой вывод на основе «послания российских властей во время этого визита». По мнению дипломата, Россия отказывается использовать шансы на конструктивный диалог.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально согласовали расширение персональных санкций в отношении России. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали. Главы внешнеполитических ведомств проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе. В числе предложенных лиц для внесения в список, по некоторым данным, могут фигурировать председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, писал NEWS.ru.