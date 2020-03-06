https://static.news.ru/photo/27b62386-5fd7-11ea-80bb-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на новую «рекламу» ФБР. Бюро использовало кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», на котором запечатлён Владимир Высоцкий в образе Глеба Жеглова.

По её словам, американцы забыли об авторских правах и просто так взяли фотографию.

Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого, — говорится на плакате.

Захарова отметила, что США не понимают нашу культуру и историю.

Что американцы хотели сказать этой рекламой — неизвестно. А получилось снова то же самое: вместо «перезагрузка» написали «перегрузка»... Хотели как лучше, получилось как всегда, — заявила представитель внешнеполитического ведомства в интервью Радио КП.

Ранее сын Высоцкого негативно отреагировал на фото отца в рекламе ФБР. По его мнению, размещение фотографии поэта в рекламе с призывом к сотрудничеству на странице ФБР США в социальной сети — это глупо и неправильно с правовой точки зрения, писал NEWS.ru.