Мария Захарова в День дипработника поздравила коллег мемом о «красавице»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова с юмором поздравила коллег с Днём дипломатического работника. Она опубликовала шутливый коллаж, продолжив тему меткого выражения Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица», прозвучавшего на пресс-конференции по итогам встречи российского президента с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Президент России прокомментировал недовольство Украины пунктами Минских соглашений фразой «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», которая тут же ушла в народ.

Мария Захарова в своём Telegram-канале опубликовала изображение целующейся парочки, девушка произносит: «Я хочу услышать три главных слова». «Гарантии безопасности России», — отвечает ей молодой человек.

С праздником, дорогие коллеги! — подписала пост Мария Захарова, добавив ещё одну интерпретацию ставшей крылатой фразы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва видит очевидные попытки Парижа предпринять усилия, чтобы диалог с Россией продолжался. По её словам, внешнеполитическое ведомство РФ фиксирует попытки французов найти точки соприкосновения.