Главреду МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ к её странице в социальной сети Facebook. Ограничение действует в течение трёх дней. Официальная причина — «за нарушение стандартов сообщества».
Нашего главреда Маргариту Симоньян забанили в Facebook на три дня «за нарушение стандартов сообщества». Что могло вызвать бан, не понимаем. Написали в Facebook запрос, — пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал RT.
Сама журналистка назвала подобную санкцию проявлением американской цензуры. По её словам, она загрустила из-за решения администрации сайта.
Как ранее писал News.ru, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что её аккаунт в социальной сети Facebook заблокировали из-за публикации, посвящённой погибшему главе ДНР Александру Захарченко.