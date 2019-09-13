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Министр иностранных дел России Сергей Лавров может встретиться со своим новым коллегой из Японии Тосимицу Мотэги на полях предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что не исключает такого развития событий, передаёт ТАСС. Как ранее писал News.ru, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встреча участников...