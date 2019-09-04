https://static.news.ru/photo/78525090-cf12-11e9-9b27-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал бредом появившиеся в СМИ сообщения о его предстоящей отставке с поста главы Минпромторга.

Что мне комментировать, это бред сумасшедшего написан, — цитирует РИА Новости Мантурова.

Он также отметил, что перед ним никто не ставил задачу возглавить Ростех, о чем также написали СМИ.

Как писал News.ru, источник в Минпромторге сообщил проекту «Подъём», что Денис Мантуров скоро уйдёт в отставку. Следующим местом работы министра станет Ростех. По данным источника, Мантуров уйдёт в отставку 18 сентября. При этом он напомнил, что информация о возможном увольнении действующего руководителя ведомства обсуждалась ещё в мае 2018 года, когда формировался новый состав кабмина.