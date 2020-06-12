«Манна небесная»: депутат ГД высмеял новый статус Украины в НАТО

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя получение Украины статуса партнёра расширенных возможностей НАТО, назвал это событие «очередным мыльным пузырём».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна стала партнёром расширенных возможностей НАТО.

Очередной мыльный пузырь, который надул Североатлантический альянс перед наивными господами из Киева. Партнер «с расширенными возможностями» — какой успех! Наверное, пару списанных танков отдадут задарма, потому что в Германии или Франции их утилизировать дорого, — отметил российский политик.

По его словам, для Киева «любые подачки от Запада — как манна небесная». Однако американцы и европейцы будут отдавать с «барского плеча» только «стоптанные ботинки и просроченные сухпайки», сообщает РИА Новости.

Украина стала шестым государством после Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции, которое получило статус партнёра расширенных возможностей, введённый НАТО в 2014 году. Он призван выстраивать более глубокие двусторонние отношения с Альянсом.

Как писал NEWS.ru, ранее НАТО назвала преимущества Украины после получения статуса партнёра.