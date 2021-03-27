«Манипуляции»: Слуцкий оценил «озабоченности» США и Британии по Навальному

https://static.news.ru/photo/a2a85f7c-8f43-11eb-9450-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что призывы внешнеполитических ведомств США и Великобритании к властям РФ по Алексею Навальному являются вмешательством во внутренние дела России. По его словам, требования освободить его якобы из-за состояния здоровья это попытка манипуляции и давления со стороны Вашингтона и Лондона.

Призывы Госдепа и Форин оффиса к России относительно Навального, требования выпустить его на свободу являются очередным и откровенным вмешательством в дела РФ. Все «озабоченности» относительно здоровья блогера — не более чем средство политической манипуляции и давления на российские власти, — цитирует депутата ТАСС.

Слуцкий посоветовал США, «обратить взор внутрь собственной судебной системы, через жернова которой были пропущены и граждане РФ». Он напомнил о пребывающих много лет в американской тюрьме с куда более серьёзными диагнозами Викторе Буте и Константине Ярошенко. Россию беспокоит их судьба, подчеркнул Слуцкий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США отреагировали на жалобы российского оппозиционера Алексея Навального на ухудшение самочувствия в заключении. Официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс призвал российские власти обеспечить Навальному медицинскую помощь.