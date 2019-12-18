Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрил кандидатуру Максима Соколова на должность вице-губернатора города.
Представленного губернатором Александром Бегловым кандидата поддержали 46 членов ЗакС. Двое проголосовали против, один воздержался.
Он будет курировать комитет по транспорту, инвестициям и туризму. Максим Соколов — человек огромного опыта, он работал в правительстве России. При его непосредственном участии были реализованы крупные проекты, — отметил Беглов в ходе собрания.
По его мнению, новый вице-губернатор сможет влиться в команду и придать импульс развитию проектов в сфере транспорта.
В свою очередь Соколов прокомментировал транспортную реформу и проблемы «Метростроя».
Ситуация в «Метрострое» начнёт улучшаться и стабилизироваться с учётом вчерашних кадровых назначений, — заявил он.
Вице-губернатор добавил, что транспортная реформа реализуется в соответствии с федеральным законом, который подразумевает переход на новый формат с 4 июля будущего года,
Ранее NEWS.ru писал, что в июле Соколова
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