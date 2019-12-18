https://static.news.ru/photo/db070876-217d-11ea-bfcf-fa163e074e61_660.jpg Максим Соколов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрил кандидатуру Максима Соколова на должность вице-губернатора города.

Представленного губернатором Александром Бегловым кандидата поддержали 46 членов ЗакС. Двое проголосовали против, один воздержался.

Он будет курировать комитет по транспорту, инвестициям и туризму. Максим Соколов — человек огромного опыта, он работал в правительстве России. При его непосредственном участии были реализованы крупные проекты, — отметил Беглов в ходе собрания.

По его мнению, новый вице-губернатор сможет влиться в команду и придать импульс развитию проектов в сфере транспорта.

В свою очередь Соколов прокомментировал транспортную реформу и проблемы «Метростроя».

Ситуация в «Метрострое» начнёт улучшаться и стабилизироваться с учётом вчерашних кадровых назначений, — заявил он.

Вице-губернатор добавил, что транспортная реформа реализуется в соответствии с федеральным законом, который подразумевает переход на новый формат с 4 июля будущего года, передают «Невские новости».