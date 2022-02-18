Макрону предрекли критику со стороны стран Прибалтики из-за отношения к РФ

Желание президента Франции Эммануэля Макрона проводить независимый диалог с Россией скорее всего будет раскритиковано властями Швеции, Польши и стран Прибалтики, считает руководитель франко-российского Аналитического центра «Обсерво», эксперт клуба «Валдай» Арно Дюбьен. Он также напомнил, что у Парижа и Вашингтона разные интересы в отношении Москвы, пишет Lenta.ru.

В этом кроется главное противоречие восточной политики Макрона: с одной стороны он не мыслит политику Франции вне рамок ЕС, а с другой — его конструктивный подход в отношении Москвы «гибнет», подчас сводится на нет, в ходе поиска консенсуса со странами ЕС, враждебно настроенными по отношению к России, — пояснил Дюбьен.

19 января Макрон в ходе своего выступления в Европарламенте заявил, что странам Евросоюза нужно вести независимый диалог с Россией. Он считает, что Москве и Брюсселю стоит обсудить вопросы коллективной безопасности и контроля над вооружением без посредничества Вашингтона.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил главу РФ Владимира Путина не признавать независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Ранее президент РФ сообщил, что в курсе решения Госдумы по проекту признания ДНР и ЛНР, и заявил, что проблемы Донбасса должны решать Минские соглашения.