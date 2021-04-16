Макрон собрался провести переговоры с Путиным

https://static.news.ru/photo/792c6b0e-9f86-11eb-8df3-96000091f725_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Aurelien Morissard via www.imago-images.de/Global Look Press

В Елисейском дворце сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент Французской Республики в ближайшее время проведёт переговоры с президентом Путиным, — говорится в сообщении.

Сообщение появилось в качестве подведения итогов прошедших в пятницу переговоров французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее NEWS.ru писал, что французский лидер Эммануэль Макрон написал в своём Twitter о конфликте на юго-востоке Украины. Пост был на украинском языке.

До этого глава Франции провёл очную встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. К ним по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Политики обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и другие вопросы. По итогам переговоров они призвали Россию отвести свои войска от границы Украины.