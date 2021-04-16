Макрон собрался провести переговоры с Путиным

В Елисейском дворце сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Президент Французской Республики в ближайшее время проведёт переговоры с президентом Путиным, — говорится в сообщении.
Сообщение появилось в качестве подведения итогов прошедших в пятницу переговоров французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее NEWS.ru писал, что французский лидер Эммануэль Макрон написал в своём Twitter о конфликте на юго-востоке Украины. Пост был на украинском языке.
До этого глава Франции провёл очную встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. К ним по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Политики обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и другие вопросы. По итогам переговоров они призвали Россию отвести свои войска от границы Украины.