Макрон позвонил Путину из-за ситуации с Навальным

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Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Как отмечает Елисейский дворец, Макрон выразил обеспокоенность из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Во время телефонного разговора президент Пятой республики лично сообщил коллеге, что французские эксперты подтвердили отравление российского оппозиционера «Новичком», передаёт РИА Новости.

Навального без сознания госпитализировали с симптомами отравления 20 августа. Российские врачи сообщили, что причиной тяжёлого состояния политика стало нарушение обмена веществ. Спустя два дня его перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. 7 сентября его вывели из комы.

Ранее сегодня правительство Германии заявило, что лаборатории в Швеции и Франции подтвердили выводы экспертов бундесвера об отравлении российского оппозиционера веществом из группы «Новичок», писал NEWS.ru.