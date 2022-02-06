Макрон: Россия и Европа должны вместе работать над гарантиями безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России и Европе следует вместе работать над гарантиями безопасности. Необходимо построить на континенте новый порядок безопасности и стабильности, отметил глава Пятой республики на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Надёжная деэскалация требует от нас продвижения по фундаментальным вопросам, и мы очень долго обсуждали эти вопросы. Мы должны совместно показать волю, что мы готовы работать над гарантиями безопасности, построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе. Это должно основываться на фундаменте, который мы построили вместе как суверенные государства, — подчеркнул французский лидер.

Он добавил, что способствовать постройке нового порядка безопасности в Европе должны «плотные дискуссии, которые у нас прошли».

Ранее стало известно, что переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть больше пяти часов. Президент РФ после их окончания заявил, что в стратегии НАТО Россия обозначена как главная угроза безопасности. Североатлантический альянс обозначил Россию противником, мимо чего она пройти не может, отметил российский лидер.