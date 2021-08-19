Макрон призвал Путина освободить Навального

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал российского президента освободить Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Президент республики призвал освободить Алексея Навального спустя год после покушения на убийство... в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека, — говорится в коммюнике.

При этом Макрон выразил пожелание, чтобы сентябрьские выборы в российский парламент прошли в соответствии с критериями ОБСЕ.

Президенты двух стран также успели обсудить ситуацию в Афганистане. Обе стороны отметили важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач, а также выразили готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и «Группы двадцати», содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности. Кроме того, политики обсудили ситуацию с иранской ядерной программой.