Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал рассказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о том, что исполнение Минских соглашений приведёт к прогрессу. Это поможет урегулировать конфликт на юго-востоке Украины, приводит слова главы Франции РИА Новости.

Я скажу и президенту Зеленскому, и (сказал) господину (Владимиру) Путину, что Минские соглашения могут осуществить прогресс по вопросу кризиса на Украине. Я об этом именно завтра буду говорить с президентом Зеленским, — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом.

Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что его французскому коллеге «непросто придётся» на переговорах с руководством Украины, так как это «сложный комплекс вопросов», который занял несколько часов.

Я понимаю, там лёгких вопросов нет, ему непросто придется и в Киеве. Но мы договорились, что после консультаций с руководством Украины мы тоже созвонимся и получим какую-то обратную связь: что украинское руководство сегодняшнее считает для себя приемлемым, что неприемлемым, как оно собирается двигаться. И в зависимости от этого будем строить дальше свои собственные шаги, — сказал российский президент.

Также Владимир Путин пояснил, что Украина уже дважды пыталась решить конфликт в Донбассе военным путём. И теперь неясно, будет ли Киев исполнять «Минск-2» или предпримет ещё одну попытку решить конфликт силой.

Украинские руководители то говорят, что они будут выполнять Минские соглашения, то предают их анафеме, говорят, что никогда это делать не будут, что это разрушит украинское государство... Ну так будут или не будут? Это же вопрос. Вот говорят о гарантиях безопасности с нашей страной, а кто нам предоставит гарантии безопасности? — заметил президент.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия обозначена как главная угроза безопасности. «Североатлантический альянс обозначил нас противником, мимо чего Россия пройти не может», — отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.