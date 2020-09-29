Макрон пообещал помощь в освобождении политзаключённых в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/22597b76-0244-11eb-a619-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Julius Kalinskas via imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и пообещал ей содействовать в урегулировании политического кризиса в республике и в освобождении всех политических заключённых.

Макрон обещал сделать всё, чтобы помочь в переговорах о преодолении политического кризиса в нашей стране. Много людей в Белоруссии пострадали от режима, многие находятся в заключении. Президент обещал сделать всё, что может, для содействия в освобождении всех политзаключённых, — цитирует ТАСС Тихановскую.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила Agence France-Presse (AFP), что она получила приглашение и намерена выступить перед французским парламентом. Днём ранее Макрон заявил о необходимости посредничества в организации диалога между властью и оппозицией в Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, переговоры Макрона с Тихановской грубо нарушают дипломатический протокол и не имеют особого смысла, считает заместитель заведующего кафедры международных отношений и дипломатии МосГУ Юрий Разживин. С точки зрения дипломатического протокола, президент Франции его грубо нарушил, потому что он всё-таки представляет одну из крупнейших стран и имеет официальный статус президента и встречается с бывшим кандидатом в президенты. Получаются не двусторонние переговоры, а какая-то неофициальная надуманная встреча, не имеющая никакого практического значения, считает эксперт. Он подчеркнул, что такая встреча никак не может повлиять на ситуацию в Белоруссии, так как у Тихановской нет полномочий, чтобы представлять страну на международной арене.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после состоявшихся выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. Часть жителей страны считают, что выборы были сфальсифицированы и на самом деле их выиграла Тихановская.