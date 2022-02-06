Макрон обсудил с Путиным размещение ядерного оружия в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон поднял в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным тему нового проекта белорусской конституции. Также его интересовали слова Лукашенко о размещении на территории республики российского ядерного оружия. Об этом французский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров, сообщает ТАСС.

Макрон пояснил , что выразил свою озабоченность Путину в связи с новой белорусской конституцией из-за того, что она предполагает упразднение двух фундаментальных положений о её статусе от 1944 года.

А также в связи с заявлением президента Лукашенко от 27 декабря о ядерном оружии. В этой связи я получил заверения от президента Путина, — добавил французский президент.

Президент Франции добавил, что странам нужны новые механизмы по обеспечению безопасности в Европе, но их невозможно выработать без учёта существующих договорённостей.

Необходимо построить новые механизмы, которые обеспечили бы стабильность в регионе, но эти новые положения нельзя строить, пересмотрев договоры последних 30 лет и фундаментальные принципы или ограничивая фундаментальные европейские права, — резюмировал Макрон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал рассказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о том, что исполнение Минских соглашений приведёт к прогрессу. Это поможет урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.