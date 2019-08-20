https://static.news.ru/photo/b7e3a0fe-c343-11e9-bbcf-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Mustafa Alkac/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в социальной сети Facebook пост о России на русском языке.

Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока, — написал Макрон.

Он также выразил уверенность в том, что в ходе многостороннего сотрудничества Франции и России необходимо «разработать архитектуру» доверия между Евросоюзом и РФ.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, как официальный Кремль оценивает итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву.