Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что он планирует в ближайшем будущем провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, об этом передает «Интерфакс». Президент Франции добавил, что рассчитывает наладить позитивный диалог между странами.

У меня в последние недели было два обстоятельных разговора по телефону с президентом Путиным. И в ближайшие дни будет еще один разговор, — сказал Макрон.

В конце декабря, президенты обсудили по телефону проекты российских документов о гарантиях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее стало известно о том, что действующий глава Франции намеревается участвовать в президентских выборах в апреле. При этом глава государства ещё не объявил себя кандидатом.

Известно, что в настоящее время о желании баллотироваться на президентский пост уже заявили более трёх десятков кандидатов. В их числе лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а также глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.