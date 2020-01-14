https://static.news.ru/photo/e8fd9728-36dc-11ea-b982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine Follow/flickr.com

Российская Федерация не собирается блокировать Украину и её морские порты никакими методами — ни политическими, ни военными. Об этом заявил генерал-майор Михаил Макарук.

Ранее журналист Андрей Клименко сообщил, что усиление мер безопасности в Азовском море и остановка судоходства в Керченском проливе являются тренировкой перед полной блокадой Украины. Он подчеркнул, что Москва якобы намерена заблокировать украинские морские порты. Из-за этого Киеву понадобится помощь и полное сопровождение НАТО.

Попытки устрашить население и показать РФ как агрессора и оккупанта беспочвенны. Это важный элемент информационной войны со стороны киевского руководства, — рассказал изданию «ПолитЭксперт» Макарук.

Он подчеркнул, что если НАТО усилит свои позиции в Азовском море по просьбе Украины, то Россия будет оценивать подобные действия как незаконные и нарушающие принципы международного права.

Любые действия должны основываться на нормах судоходства. РФ не допустит каких-либо провокаций со стороны руководства НАТО, — отметил генерал.

Как писал NEWS.ru, главы министерств иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции обратились к России с призывом уважать суверенитет Украины и дать украинским судам беспрепятственный доступ в порты Азовского моря. В документе подчёркивается, что министры положительно оценили настойчивые усилия Украины решить конфликт на востоке страны, вызванный «продолжающейся российской агрессией», мирным путём в пользу украинского народа и Европы в целом.