https://static.news.ru/photo/48f093b0-3c87-11ea-b71b-fa163e074e61_660.jpg Виктория Абрамченко и Андрей Белоусов Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Президент Центра политических технологий Борис Макаренко прокомментировал назначение нового кабинета министров.

Соображения президента можно только просчитывать, но поскольку экономического роста нет, а запуск нацпроектов происходил медленно, что тоже не могло не вызывать вопросы, то шаг ожидаемый. Андрей Белоусов — это тот экономист, с которым президент давно работает и ему с ним комфортно, — сообщил президент Центра политических технологий в беседе с NEWS.ru.

Что касается Максима Решетникова, то, по мнению Макаренко, он современный управленец. Он полагает, что новому министру экономического развития удастся использовать навыки, полученные на посту министра экономики Москвы.

Мне с ним доводилось сталкиваться, когда он работал в структурах правительства Москвы, впечатления очень позитивные от управленческой хватки, современного мышления и готовности засучить рукава и включаться в работу, — подытожил Макаренко.

Как ранее писал NEWS.ru, главными задачами нового правительства России станут демография, рост доходов и повышение уровня жизни людей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на первом заседании нового кабмина.