Майданов рассказал об инициативе трудоустроить подростков

Предложение усовершенствовать законодательство в сфере трудоустройства подростков — это реакция на общественный запрос. Особенно вырос интерес несовершеннолетних к работе во время пандемии, когда упал доход многих семей. Об этом «Парламентской газете» сообщил певец и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов.

Согласно ещё одному нашему опросу, 60% работодателей готовы предоставить работу молодёжи. Получается, что одним нужна работа, у других она есть, а схема не работает. Почему? Нет господдержки, множество организационных сложностей, юридических ограничений. Именно поэтому мы также предлагаем усовершенствовать законодательство в сфере трудовой деятельности несовершеннолетних — дать больше прав и одним, и другим, — рассказал Майданов.

Он добавил, что решение о том, работать или нет, каждый подросток и его семья принимают самостоятельно. При этом молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет в наибольшей степени подвержены деструктивному влиянию, поэтому работа может заменить им уличное времяпрепровождение и защитить их.

Ранее упростить наём подростков на ряд работ предложил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил, что для этого предстоит изменить ряд законов. Однако, по мнению министра, такое решение позволит молодёжи монетизировать навыки и развивать качества, которые понадобятся им при найме на работу во взрослом возрасте.