Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил что лидер США Дональд Трамп заслужил тысячу импичментов за свои действия в отношении Боливарианской республики.
Его обвиняют в шантаже в отношении президента Украины... И я говорю, почему его обвиняют в этом, если он это делает каждый день, призывает президентов и премьер-министров мира, чтобы они шантажировали нас, лишали экономической помощи, кредитов, атаковали нас... Ему должна быть объявлена тысяча импичментов за шантаж мира против Венесуэлы, — цитирует выступление Мадуро РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп обвинил в шпионаже информатора, который сообщил в Конгресс подробности его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе беседы с дипломатами в Нью-Йорк.