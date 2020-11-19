В Крыму резолюцию ООН о ситуации в регионе назвали «лживой»

https://static.news.ru/photo/914f4ea2-2a1c-11eb-a487-fa163e074e61_660.jpg Ялта, Крым, Россия Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН, осуждающую нарушения прав человека в Крыму, является лживой. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Резолюция была принята третьим комитетом Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам. За неё проголосовали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против. По словам Мурадова, судя по голосованию, тема стала заезженной и никому не интересной, сообщает РИА Новости.

Консолидированная группа западных государств и их сателлитов, не представляющая и трети членов ООН, при полном безразличии всех остальных стран, прописывает свои лживые антироссийские инсинуации в некоей никого не обязывающей бумаге, — отметил постпред.

Он добавил, что подобные документы принимаются на Генассамблее ООН из-за несовершенства механизма голосования, при котором даже не требуется простого большинства голосов. Другое дело резолюции, поддержанные Совбезом ООН. Они являются обязательными, пояснил Мурадов.

Но в таковых антироссийского и антикрымского содержания нет и не будет. Словом, наш российский караван спокойно движется вперёд. В иных комментариях фейковые формулировки, состряпанные в Киеве и по обыкновению поддержанные Западом, просто не нуждаются, — уточнил постпред.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов считает: решение Европарламента об учреждении поста спецпредставителя по Крыму — бесполезная инициатива. По его словам, евродепутаты выступили за учреждение поста спецпредставителя, чья бесполезность и ненужность побьёт все мыслимые достижения в книге рекордов Гиннесса.